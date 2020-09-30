Песков: в администрации президента не вводили особый режим из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 сентября сообщил, что в администрации президента не вводился особый карантинный режим; об этом было сказано в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не вводилось никаких особых режимов из-за коронавируса.

«Нет, сообщения не соответствуют действительности, в администрации, как и везде, есть заболевшие, переболевшие, болеющие», — сказал Песков.

Песков отметил, что особых мер карантина нет, но с марта регулярно сотрудники АП проходят тестирование на коронавирус.

Напомним, Госдума России ушла на частичный удалённый режим из-за вспышки коронавируса.