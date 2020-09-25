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Пхукет готовится принимать иностранных туристов

сегодня 13:54

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Лабораторный модуль для исследования на коронавирус запускают в аэропорту Пхукета сегодня, 30 сентября; использование такого оборудования многие объясняют планами местных властей открыть границы для иностранных туристов.

Власти Пхукета готовятся к приёму иностранных туристов. Об этом свидетельствует запуск лабораторного модуля для проверки на COVID-19, который сегодня, 30 сентября, должен заработать в местном аэропорту, пишет издание KONKURENT.RU.

По данным издания, «модель 5T имеет большую проходимость, достаточную для быстрого выявления Covid-19 при прохождении больших групп людей». Он способен тестировать 96 туристов одновременно, а результаты тестов становятся доступными уже через 6 часов.

Официально режим чрезвычайной ситуации в Таиланде из-за коронавируса действует до 30 сентября.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал список стран, в которые можно улететь из России в октябре.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

отпуск
коронавирус
Пхукет

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