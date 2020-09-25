Почти 100 человек заболели коронавирусом за сутки на Алтае

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По данным оперативного штаба Алтайского края, за последние сутки выявлено 95 новых случаев коронавируса; общее число заболевших в регионе – 13 823 человека.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли семь человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки в Барнауле заболели 60 человек, в Заринске — 6, в Новоалтайске, Яровом и Ключевском районе — по 4 человека. По два заболевших зарегистрировали в Бийске, Рубцовске и Зональном районе. По одному инфицированному добавилось в ЗАТО Сибирский, Славгороде, а также в Волчихинском, Немецком национальном, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком, Угловском и Усть-Калманском районах.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — 13 823 человека (в том числе 1035 детей до 17 лет). Из общего числа заболевших 189 случаев — завозные (в том числе 11 — из-за рубежа); 7 480 случаев — по контакту с заболевшими; 4 428 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией; 3 895 — у заболевших ОРВИ. Как отметили в оперативном штабе, в 5 500 случаях отмечено бессимптомное течение болезни.

Состояние 228 заболевших оценивают как тяжёлое, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 79 пациентов.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 484 человека: 208 случаев смерти — от новой коронавирусной инфекции, 272 — от иных причин. За прошедшие сутки скончались семь человек, смерть наступила от COVID-19. По четырём случаям смерти проводится экспертиза.

Напомним, в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека.