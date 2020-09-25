Почти 8,5 тысяч случаев: вторая волна коронавируса в России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; ИЦК

В России зафиксирован 8 481 новый случай коронавируса; умерли 177 человек.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 481 в 84 регионах. В том числе выявлено активно 2 170 (25,6 %) без клинических проявлений. Подтверждено 177 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 5 858 человек.

Распределение по субъектам

1. Москва 2308

2. Санкт-Петербург 276

3. Московская область 222

4. Ростовская область 198

5. Нижегородская область 175

6. Воронежская область 162

7. Кемеровская область 156

8. Свердловская область 149

9. Ставропольский край 148

10. Ханты-Мансийский АО 141

11. Архангельская область 131

12. Ямало-Ненецкий АО 129

13. Ульяновская область 122

14. Удмуртская Республика 114

15. Красноярский край 114

16. Самарская область 110

17. Оренбургская область 107

18. Волгоградская область 106

19. Саратовская область 105

20. Краснодарский край 99

21. Пензенская область 95

22. Алтайский край 95

23. Республика Коми 91

24. Омская область 90

25. Томская область 89

26. Мурманская область 87

27. Иркутская область 87

28. Республика Крым 87

29. Республика Саха (Якутия) 85

30. Республика Дагестан 82

31. Забайкальский край 81

32. Пермский край 80

33. Тюменская область 78

34. Новосибирская область 77

35. Кировская область 75

36. Ленинградская область 74

37. Карачаево-Черкесская Республика 74

38. Челябинская область 73

39. Приморский край 73

40. Хабаровский край 72

41. Республика Бурятия 67

42. Белгородская область 66

43. Республика Калмыкия 65

44. Орловская область 62

45. Ивановская область 54

46. Ярославская область 54

47. Калининградская область 54

48. Республика Алтай 54

49. Тверская область 53

50. Калужская область 52

51. Курская область 52

52. Кабардино-Балкарская Республика 50

53. Новгородская область 49

54. Брянская область 48

55. Вологодская область 48

56. Республика Ингушетия 48

57. Владимирская область 43

58. Рязанская область 43

59. Тамбовская область 43

60. Республика Башкортостан 42

61. Республика Тыва 42

62. Республика Хакасия 42

63. Астраханская область 41

64. Сахалинская область 41

65. Липецкая область 40

66. Костромская область 39

67. Республика Карелия 39

68. Республика Мордовия 38

69. Курганская область 35

70. Тульская область 34

71. Псковская область 34

72. Республика Северная Осетия 34

73. Магаданская область 34

74. Амурская область 32

75. Республика Адыгея 29

76. Чувашская Республика 27

77. Республика Татарстан 25

78. Камчатский край 25

79. Республика Марий Эл 24

80. г.Севастополь 23

81. Смоленская область 17

82. Еврейская АО 16

83. Чеченская Республика 4

84. Ненецкий автономный округ 2.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ — 0 %.

2. Чеченская Республика — 0,2 %.

3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан — 0,3 %.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 176 286 случаев (+0,7 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 20 722 человека. За весь период выписано по выздоровлению – 958 257.