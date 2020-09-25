Почти 8,5 тысяч случаев: вторая волна коронавируса в России
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; ИЦК
В России зафиксирован 8 481 новый случай коронавируса; умерли 177 человек.
За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 481 в 84 регионах. В том числе выявлено активно 2 170 (25,6 %) без клинических проявлений. Подтверждено 177 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 5 858 человек.
Распределение по субъектам
1. Москва 2308
2. Санкт-Петербург 276
3. Московская область 222
4. Ростовская область 198
5. Нижегородская область 175
6. Воронежская область 162
7. Кемеровская область 156
8. Свердловская область 149
9. Ставропольский край 148
10. Ханты-Мансийский АО 141
11. Архангельская область 131
12. Ямало-Ненецкий АО 129
13. Ульяновская область 122
14. Удмуртская Республика 114
15. Красноярский край 114
16. Самарская область 110
17. Оренбургская область 107
18. Волгоградская область 106
19. Саратовская область 105
20. Краснодарский край 99
21. Пензенская область 95
22. Алтайский край 95
23. Республика Коми 91
24. Омская область 90
25. Томская область 89
26. Мурманская область 87
27. Иркутская область 87
28. Республика Крым 87
29. Республика Саха (Якутия) 85
30. Республика Дагестан 82
31. Забайкальский край 81
32. Пермский край 80
33. Тюменская область 78
34. Новосибирская область 77
35. Кировская область 75
36. Ленинградская область 74
37. Карачаево-Черкесская Республика 74
38. Челябинская область 73
39. Приморский край 73
40. Хабаровский край 72
41. Республика Бурятия 67
42. Белгородская область 66
43. Республика Калмыкия 65
44. Орловская область 62
45. Ивановская область 54
46. Ярославская область 54
47. Калининградская область 54
48. Республика Алтай 54
49. Тверская область 53
50. Калужская область 52
51. Курская область 52
52. Кабардино-Балкарская Республика 50
53. Новгородская область 49
54. Брянская область 48
55. Вологодская область 48
56. Республика Ингушетия 48
57. Владимирская область 43
58. Рязанская область 43
59. Тамбовская область 43
60. Республика Башкортостан 42
61. Республика Тыва 42
62. Республика Хакасия 42
63. Астраханская область 41
64. Сахалинская область 41
65. Липецкая область 40
66. Костромская область 39
67. Республика Карелия 39
68. Республика Мордовия 38
69. Курганская область 35
70. Тульская область 34
71. Псковская область 34
72. Республика Северная Осетия 34
73. Магаданская область 34
74. Амурская область 32
75. Республика Адыгея 29
76. Чувашская Республика 27
77. Республика Татарстан 25
78. Камчатский край 25
79. Республика Марий Эл 24
80. г.Севастополь 23
81. Смоленская область 17
82. Еврейская АО 16
83. Чеченская Республика 4
84. Ненецкий автономный округ 2.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ — 0 %.
2. Чеченская Республика — 0,2 %.
3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан — 0,3 %.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 176 286 случаев (+0,7 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 20 722 человека. За весь период выписано по выздоровлению – 958 257.
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