Погода в Новосибирске на 30 сентября: резкое похолодание
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске продолжает холодать; радует отсутствие сильного ветра и дождя.
В среду, 30 сентября, в Новосибирске будет холодно. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит не выше +2 градусов утром и +6 градусов днём. Скорость не превысит 6-9 метров в секунду. Осадков не ожидается, однако на протяжении всего дня будет пасмурно.
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