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Погода в Новосибирске на 30 сентября: резкое похолодание

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске продолжает холодать; радует отсутствие сильного ветра и дождя.

В среду, 30 сентября, в Новосибирске будет холодно. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит не выше +2 градусов утром и +6 градусов днём. Скорость не превысит 6-9 метров в секунду. Осадков не ожидается, однако на протяжении всего дня будет пасмурно.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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