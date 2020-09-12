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"Полоса препятствий": новая велодорожка на Владимировской улице возмутила депутата новосибирского Горсовета

вчера 19:57

Фотографии со страницы Ростислава Антонова в соцсети "ВКонтакте"

Ростислав Антонов высказался по поводу благоустройства дорог; депутат подчеркнул, что за выделенные 1,7 млрд ожидаешь более качественную работу.

Независимый депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов обратил внимание на странный подход к обустройству велодорожки на Владимировской улице. По его мнению, "такую работу принимать недопустимо".

"Сегодня мы поговорим о велодорожке. Хорошая новость состоит в том, что она как бы есть. Когда её рисовали так спешили, что забыли подмести опавшие листья, а потому покрытие наносили прямо по ним. Хотя по своему обустройству это скорее полоса препятствий, велодорожки выглядят несколько иначе и строиться они должны не в ущерб пешеходам", — написал Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Депутат также подчеркнул, что по программе "Безопасные и качественные дороги" город получил 1,7 миллиарда рублей. По его мнению, средств должно быть достаточно на создание не только качественного покрытия, но и отдельной от тротуара велодорожки.

"Ещё раз обращаю внимание администрации Центрального округа Новосибирска — принимать такую "работу" недопустимо!" — заявил Ростислав Антонов.

Ранее депутат уже жаловался, что на этом же участке после ремонта вода не уходит с дороги.

Пользователи Сети в свою очередь поделились фотографиями удачных примеров благоустройства.

Так, например, выглядит эталонная велодорожка в Казани.

Напомним, 12 сентября в Нижегородской области яму на дороге "залатали" резиновыми сапогами.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

благоустройство
дороги
новосибирск
депутат
горсовет

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