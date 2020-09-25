Последний день «Императора»: показываем, что осталось от полыхавшей в центре Новосибирска гостиницы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Обугленный зеркальный фасад и горы расправленного пластика – новосибирская гостиница «Император», тушением которой руководил сам глава регионального МЧС, вряд ли сможет вернуться к работе; 600 квадратных метров площади превратились в пепелище.

Тушением гостиницы «Император» в Центральном районе Новосибирска, которая загорелась вечером во вторник, 29 сентября, занимались 80 человек личного состава ГУ МЧС, было привлечено 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных — огонь бушевал на 600 квадратных метров, при этом ситуацию осложняла близость полыхающего здания к другим объектам.









Вплотную к отелю расположен мебельный салон, оборудованный газом, а с обратной стороны гостиницы — автомобильные гаражи. Также спасатели рассказали о большом количестве горючих материалов, входящих в каркас здания — это добавляло проблем с тушением, — и наличии в помещении электросиловых проводов.









Огнеборцы работали под контролем начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Орлова и оперативной группы главка.

Как уже писал Сиб.фм, сообщение о возгорании поступило в 18:50 по местному времени. На место сразу выдвинулись пожарные расчёты с высотной техникой. Звенья газодымозащитной службы проверили комплекс на наличие людей. По предварительным данным, все постояльцы гостиницы и персонал эвакуировались самостоятельно.







В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что для локализации и ликвидации открытого горения пожарным потребовалось менее двух часов. Сейчас дознавателям предстоит выяснить причины происшествия.

Сиб.фм удалось выяснить, что владельцем гостиничного комплекса «Император» является уроженец Армении Титал Шамоян. Его бизнес зарегистрирован на улице Романова в Новосибирске, однако банковские счета находятся в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре у Шамояна был свой торговый центр «Майский» общей площадью чуть больше 1000 квадратных метров, где в 2017 году также случился пожар. Тогда проведённая экспертиза показала, что складское помещение ТЦ было построено с грубыми нарушениями техники пожарной безопасности — речь шла о легковоспламеняющихся материалах. К слову, именно такие материалы осложняли работу спасателей и при вчерашнем тушении «Императора».

Отметим, что Шамоян дважды привлекался к ответственности за реализацию поддельных духов.









Оценить масштабы ущерба, причинённого владельцу гостиницы, а также соседним объектам, также пострадавшим от пожара, пока невозможно. Неясна и причина возгорания — ответ на эти вопросы будет дан после окончания расследования.







Однако уже сейчас очевидно: жар-птица — главный символ комплекса — серьёзно опалила крылья и не скоро сможет подняться.