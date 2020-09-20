Пособие 10000: стало известно, кто получит новые выплаты на детей

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Кабмин выделил дополнительные средства на детские выплаты; поддержку от государства смогут получить малоимущие семьи с детьми до трёх лет.

Регионы получат дополнительные 2,58 млрд рублей на выплату детских пособий. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Размер выплаты зависит от детского прожиточного минимума в регионе. В 2019 году в среднем пособие составило 10,4 тысячи рублей.

Деньги будут поступать, пока ребёнку не исполнится три года.

36 регионов страны получат дополнительное финансирование, поскольку увеличилось количество получателей данного вида помощи.

Напомним, 30 сентября закончится срок подачи заявлений на путинские выплаты.