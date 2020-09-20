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Пособие для домохозяек: Госдума приняла решение

сегодня 10:38

Фото pixabay.com

Домохозяйкам отказали в пособии; размер выплаты составлял бы один МРОТ.

Госдума отклонила законопроект о пособиях для домохозяек, предложенный партией ЛДПР. ОБ этом сообщило «РИА Новости».

Ранее партия предлагала ежемесячно выплачивать МРОТ неработающим женщинам или мужчинам, занимающимся домашним хозяйством: уборкой дома, уходом за родителями, детьми, родными с инвалидностью.

Согласно законопроекту, такое пособие мог бы получать один член семьи.

Кабмин отметил, что в документе не были указаны источники финансирования выплаты, а термин «домашнее хозяйство» не до конца раскрыт.

Напомним, стало известно, кто получит новые выплаты на детей.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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