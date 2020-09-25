Пособие на детей с 3 до 7 лет: когда деньги придут на карту в октябре
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С 1 октября получать пособия и пенсии россияне будут по-новому; переход на карту «МИР» не скажется на сроках зачисления денег, если карта уже готова.
Сроки выплаты пособия на ребенка от 3 до 7 лет устанавливаются регионами. В большинстве субъектов это период с 26 по 5 число месяца, следующего за месяцем назначения пособия (при первом получении) и в дальнейшем в этих числах.
Пособие с 1 октября перечисляется на карту «Мир», почтовым переводом или на банковский счёт, не привязанный к картам иных, кроме карты «Мир», платёжных систем. То есть без карты «Мир» деньги могут перечислить на сберкнижку, если соответствующий пункт был в заявлении на пособие.
Чтобы заказать карту «МИР», нужно обратиться в банк с заявлением об открытии счёта. Срок её изготовления может составить от одного дня до 1-2 недель.
Даже если карту не выдадут сразу на руки, банк предоставит клиенту распечатку с реквизитами привязанного счёта. Их нужно представить в ПФР, орган соцзащиты или другое учреждение, выплачивающее пособие. Когда карта будет готова, деньги можно снимать в банкоматах или через кассы банка. Также до изготовления карты деньги можно снять со счёта непосредственно в банке.
Если на 1 октября в учреждении, выплачивающем социальные пособия, не будут данных о карте «МИР», перевод будет отклонён. В этом случае недополученная сумма будет перечислена позже — сразу после подачи реквизитов новой карты, поэтому пособие не аннулируется и деньги не пропадут, но получить их будет сложнее и дольше.
Ежемесячное пособие выплачивается на каждого ребенка в семье с 3 до 7 лет включительно, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Право на выплату имеет один из родителей или законных представителей ребенка. И заявитель, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Заявитель также должен проживать на территории России
Напомним, перевод пенсий на карту «МИР» продлили до конца года.
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