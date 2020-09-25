Пособия и выплаты на карту «МИР»: какие преимущества появятся у получателей после 1 октября

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С 1 октября пособия и выплаты будут перечислять только на карту «Мир», с 2021 года она станет обязательной и для пенсионеров; зачем нужна новая карта?

«Мир» — это национальная платёжная система, созданная в 2015 году как аналог международных систем VISA, Mastercard. Целью введения российской платёжной системы стало обеспечение финансовой безопасности страны, независимость банковских услуг от внешних политических и экономических факторов.

Завершение перехода на использование карт и счетов «МИР» пенсий, государственных пособий и компенсаций, зарплат бюджетникам было намечено на 1 июля. Из-за ситуации с коронавирусом срок продлён до 1 октября 2020 года, пенсионерам — до конца года.

Система «МИР» обеспечивает только проведение платежей и транзакций, тогда как счета и карты в ней нужно оформлять через банки-эмитенты (банки, выпускающие карты). На данный момент такие карты выдают 158 российских и международных банков, а использовать её можно в 9 странах мира и национальных образованиях (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Абхазия, Южная Осетия). Официальный сайт платёжной системы «МИР» и перечень банков-эмитентов находится по ссылке.

Условия оформления карт «МИР» могут отличаться для разных банков-эмитентов. Например, для бюджетников, льготников и пенсионеров карты вообще выпускаются и перевыпускаются бесплатно. Преимуществом системы «МИР» является повышенный кэшбэк (до 20 %) у партнёров по программе лояльности.

Условия и цены за обслуживание карты «МИР»

Условия выпуска карт и цены за ежегодное обслуживание определяет банк-эмитент. Так как бюджетники с 2018 года обязаны перейти на использование систему «МИР», при замене карт для них временно сохраняются прежние условия и тарифы на обслуживание.

Кэшбэк по карте «МИР»

Кэшбэк в системе «МИР» можно получать после подключения приложения Privetmir. Ссылки на скачивание приложения — AppStore и GooglePay. Максимальный размер кэшбэка может составлять 20 %.

Кэшбэк за отдых в России по карте «МИР»

За отдых в российских регионах с 15 августа по 20 декабря 2020 года вернут 5000 рублей за каждые потраченные 25000 рублей, но не более 15000 рублей. Деньги будут перечислять тоже только на карту «МИР».

Напомним, есть способ получать пособия и выплаты после 1 октября и без новой карты.