Пожаловались Путину: в России зафиксированы перебои с поставками жизненно необходимых лекарств

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Общественные организации пациентов направили Владимиру Путину и кабинету министров жалобу; речь идёт о поставках важнейших лекарств по программе «14 ВЗН».

Российские общественные организации пациентов направили Владимиру Путину и кабинету министров жалобу на проблемы с обеспеченностью лекарствами и попросили увеличить финансирование программы Минздрава на 21 миллиард рублей, а также вернуть прежнюю схему закупок лекарств с переходящим трёхмесячным запасом на следующий календарный год, передаёт «РБК».

Под обращением поставили подписи представители 16 сообществ пациентов – в частности, это «Нефро-Лига», Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», общественная организация «Помощь больным муковисцидозом», Всероссийский союз пациентов и другие. Речь идёт о перебоях в поставках важнейших лекарств для неизлечимо больных по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»).

Авторы письма также выразили тревогу по поводу финансирования программы: Минздрав, переведя закупки на централизованную схему, сумел сэкономить миллиарды рублей – однако это ситуацию не спасло. Проблема возникла из-за недофинансирования системы закупок лекарств с переходящим трёхмесячным запасом на следующий календарный год.

В феврале-марте этого года возникли перебои в обеспечении пациентов лекарствами. Президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов сообщил, что в программу «14 ВЗН» не входят и некоторые инновационные препараты, поскольку они стоят слишком дорого, а Минздрав устанавливает верхнюю планку финансовых затрат.

«Кроме того, программа пополняется орфанными (редкими) заболеваниями, которые финансово полностью не обеспечиваются. В результате бюджет программы находится в дефиците», – подчеркнул Власов.

Сейчас, по словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, Минздрав объявляет аукционы с учётом оплаты в будущем году.

«Если аукционы не состоятся – нас ждут серьёзные перебои», – предупредил он.

Кроме того, за прошедшее время серьёзно увеличился федеральный регистр пациентов. Эксперты объясняют это увеличением продолжительности жизни, увеличением дозировок или переходом на терапию более дорогими препаратами.

Авторы обращения попросили Минздрав вернуться к схеме закупок лекарств в рамках «14 ВЗН» с переходящим трёхмесячным остатком. Кроме того, в организациях считают необходимым увеличить финансирование таких закупок на 21 миллиард рублей. Власов пояснил, что, по данным пациентских организаций, заявки регионов выполнены только на 75 %.

В Минздраве журналистам сообщили, что считают целесообразной поддержку финансирования переходящего остатка. В Минфине же предпочли не отвечать на вопрос о том, считают ли необходимым увеличение финансирования программы.

Напомним, 21 сентября стало известно о разработке нового лекарства от рака.