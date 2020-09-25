Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске: здание могли поджечь дети

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сумма ущерба оценивается в 50 млн рублей; пожар разгорелся накануне вечером.

Здание гостиницы «Император», которая загорелась в Новосибирске накануне вечером, могли поджечь. Об этом сообщили новосибирские СМИ.

Владелец здания Титал Шамоян рассказал, что после просмотра записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что незадолго до пожара рядом со зданием играли дети. Якобы они развели костёр, носили в него мусор. От небольшого костра появилось крупное возгорание, в итоге загорелся фасад. Мужчина подал заявление в полицию на детей. Он также намеревается взыскать ущерб с юных пироманов.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.ФМ заявили, что пока заявления от владельца сгоревшей гостиницы к ним не поступало.

По предварительным данным, сумма ущерба составила около 50 млн рублей.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 18:50 по местному времени. На место сразу выдвинулись пожарные расчёты с высотной техникой. Звенья газодымозащитной службы проверили комплекс на наличие людей. По предварительным данным, все постояльцы гостиницы и персонал эвакуировались самостоятельно. На тушение привлекли 80 человек личного состава ГУ МЧС, было привлечено 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных — огонь бушевал на 600 квадратных метров, при этом ситуацию осложняла близость полыхающего здания к другим объектам.

Напомним, ранее мы показали, что осталось от сгоревшей гостиницы.