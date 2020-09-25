Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске: здание могли поджечь дети

сегодня 18:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сумма ущерба оценивается в 50 млн рублей; пожар разгорелся накануне вечером.

Здание гостиницы «Император», которая загорелась в Новосибирске накануне вечером, могли поджечь. Об этом сообщили новосибирские СМИ.

Владелец здания Титал Шамоян рассказал, что после просмотра записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что незадолго до пожара рядом со зданием играли дети. Якобы они развели костёр, носили в него мусор. От небольшого костра появилось крупное возгорание, в итоге загорелся фасад. Мужчина подал заявление в полицию на детей. Он также намеревается взыскать ущерб с юных пироманов.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.ФМ заявили, что пока заявления от владельца сгоревшей гостиницы к ним не поступало.

По предварительным данным, сумма ущерба составила около 50 млн рублей.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 18:50 по местному времени. На место сразу выдвинулись пожарные расчёты с высотной техникой. Звенья газодымозащитной службы проверили комплекс на наличие людей. По предварительным данным, все постояльцы гостиницы и персонал эвакуировались самостоятельно. На тушение привлекли 80 человек личного состава ГУ МЧС, было привлечено 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных — огонь бушевал на 600 квадратных метров, при этом ситуацию осложняла близость полыхающего здания к другим объектам.

Напомним, ранее мы показали, что осталось от сгоревшей гостиницы.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

пожар

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

125745
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39313
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31612
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23327
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22484
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21801
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21189
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября