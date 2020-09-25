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Пожар в Новосибирске: столб чёрного дыма видно за несколько километров

сегодня 10:55

Фото Сиб.фм

Жителей правого берега Новосибирска напугал второй за сутки столб чёрного дыма; он виден за несколько километров.

На правом берегу Новосибирска произошёл крупный пожар. В настоящее время к месту стягивают оперативные силы.

Читатели Сиб.фм сообщают, что столб чёрного дыма видно из нескольких районов правобережья Новосибирска.

В МЧС сообщили, что происходит горение мусора на открытой территории.

Подробности уточняются.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

пожар
новосибирск

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