Пожар в Новосибирске: столб чёрного дыма видно за несколько километров
Фото Сиб.фм
Жителей правого берега Новосибирска напугал второй за сутки столб чёрного дыма; он виден за несколько километров.
На правом берегу Новосибирска произошёл крупный пожар. В настоящее время к месту стягивают оперативные силы.
Читатели Сиб.фм сообщают, что столб чёрного дыма видно из нескольких районов правобережья Новосибирска.
В МЧС сообщили, что происходит горение мусора на открытой территории.
Подробности уточняются.
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