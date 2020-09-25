При каких симптомах коронавируса нужно ехать в больницу
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Мясников назвал симптомы коронавируса, при которых надо ложиться в больницу; пациентам с легкой формой стоит избегать стационаров.
При кашле и нарастающей одышке заражённым коронавирусом следует ехать в больницу. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы СоловьевLive на YouTube.
Доктор отметил, что если пациент не может говорить без одышки или если она появляется довольно рано, стоит госпитализироваться в больницу.
При этом Мясников подчеркнул, что при лёгкой форме ковида лучше оставаться дома. Он назвал больницы "рассадником заразы", поэтому если приехать туда с незначительными симптомами, можно получить суперинфекцию.
Напомним, доктор Мясников назвал главные ошибки правильного питания.
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