Прижигала сыпь сигаретой: в Кузбассе под суд пойдёт мать-садистка

Фото pixabay.com и СК РФ

В Кемеровской области перед судом предстанет жительница города Топки; женщину обвиняют в истязаниях дочерей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы города Топки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Истязание, совершённое в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетнего».

Как сообщили в областном СК, в период с апреля по май текущего года обвиняемая, используя малозначительные поводы, систематически избивала 5- и 6-летнюю дочерей. Женщина требовала от девочек неукоснительного подчинения и послушания. За незначительные провинности она применяла к ним физическое наказание.

«В ходе предварительного расследования данного уголовного дела также установлен факт, когда дети пожаловались матери на сыпь на своём теле, женщина не стала выяснять причину её появления или обращаться за медицинской помощью, она прижгла высыпания тлеющей сигаретой», — сообщили в СК по Кемеровской области.

Отмечается также, что женщина злоупотребляла спиртными напитками. Однажды она в течение нескольких дней употребляла спиртное и не следила за детьми, находясь в чужом жилище, а после и вовсе ушла из него, оставив детей.

Понимая, что в отсутствие матери вся ответственность за детей ложится на них, о произошедшем собутыльники сообщили в правоохранительные органы. Детей изъяли и поместили в социальное учреждение.

В ходе расследования представление направлено в органы опеки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Омске вынесли приговор отчиму-садисту, который задушил пасынка и сбежал в лес.