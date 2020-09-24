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Продукты, которые мешают заснуть: учёные назвали диету, способную победить бессонницу

сегодня 15:58

Фотографии с сайта pixabay.com

Плохой сон может вызвать головные боли, потерю веса, развитие депрессии и диабета; продукты, которые мешают заснуть, назвали эксперты.

Учёные из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета заявили, что правильное питание предотвращает бессонницу. Плохой сон может вызвать головные боли, потерю веса, развитие депрессии и диабета, пишет FitForFun.

Эксперты выдвинули гипотезу, согласно которой более высокий гликемический индекс может быть причиной бессонницы. Учёные наблюдали за состоянием женщин в постменопаузе, а также анализировали их рацион питания.

Выяснилось, что высокое потребление сахара и крахмала повышало риск появления проблем со сном.

Специалисты рекомендуют отказаться от употребления продуктов, богатых углеводами.

Положительное влияние на качество сна оказывают овощи, фрукты, клетчатка и цельнозерновые.

Напомним, 24 сентября врач назвала натуральную и полезную замену снотворного.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

учёные
советы
питание
бессонница
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