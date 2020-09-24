Продукты, которые мешают заснуть: учёные назвали диету, способную победить бессонницу
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Плохой сон может вызвать головные боли, потерю веса, развитие депрессии и диабета; продукты, которые мешают заснуть, назвали эксперты.
Учёные из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета заявили, что правильное питание предотвращает бессонницу. Плохой сон может вызвать головные боли, потерю веса, развитие депрессии и диабета, пишет FitForFun.
Эксперты выдвинули гипотезу, согласно которой более высокий гликемический индекс может быть причиной бессонницы. Учёные наблюдали за состоянием женщин в постменопаузе, а также анализировали их рацион питания.
Выяснилось, что высокое потребление сахара и крахмала повышало риск появления проблем со сном.
Специалисты рекомендуют отказаться от употребления продуктов, богатых углеводами.
Положительное влияние на качество сна оказывают овощи, фрукты, клетчатка и цельнозерновые.
Напомним, 24 сентября врач назвала натуральную и полезную замену снотворного.
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