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Профсоюзы предлагают отменить накопительную часть пенсии

сегодня 01:28

Фото pixabay.com

ФНПР руководствуется в своей инициативе необходимостью единых правил для всех; профсоюзы уверены, что накопительную пенсию нужно вывести из государственного пенсионного обеспечения.

Премьер – министр Михаил Мишустин получил письмо от Федерации независимых профсоюзов России, где предлагается упразднить накопительную пенсию, пишет ТАСС.

Профсоюзы указывают на некие правовые коллизии, возникающие из-за накопительной пенсии, в том числе – связанные с перечислением работодателями платежей в ПФР. Не нравится профсоюзам и неравенство условий накопительной пенсии для разных категорий работающих.

В настоящее время накопительная пенсия формируется у граждан, кто работает вбелую, родившихся от 1967 года и позже за счёт перечислений, осуществляемых работодателями. Соответственно, граждане других годов рождения не имеют накопительной пенсии. Не указывают НПФР и на то, как распорядиться деньгами, уже перечисленными в Пенсионный фонд.

Напомним, 20 сентября ПФР заявил, что пенсионеры могут получить доплату за 3 месяца.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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