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Протоиерей Димитрий Смирнов вновь оказался на больничной койке

сегодня 00:07

Фото из открытых источников

Мало вылечиться от COVID-19, надо ещё перемочь его последствия; для людей в возрасте это непросто.

Протоиерей Димитрий Смирнов снова оказался в больнице, где проходит лечение от последствий перенесённого заболевания коронавирусом. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на помощницу священника.

Коронавируса у Смирнова нет, но состояние – болезненное, хотя ситуация находится под контролем.

Смирнов ранее выписался из больницы после выздоровления от COVID-19.

Напомним, 29 сентября с подозрением на коронавирус госпитализирован заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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