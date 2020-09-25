Путин: в России будет запрещён экспорт необработанной древесины

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Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины; по мнению главы государства, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жёсткий заслон».

С 1 января 2022 года нужно запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, необходимо поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Президент напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Также Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учёта, планирования, инвентаризации и оценки лесов. Должны быть чётко разграничены полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

«Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», — сказал глава государства.

По предложению главы государства в регионах должны появиться должности главного федерального государственного лесного инспектора.

Напомним, 26 сентября стало известно о поимке на территории Новосибирской области контрабандистов леса.