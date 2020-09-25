Раскрыты подробности крушения летательного аппарата под Самарой, где едва не погиб пенсионер

Фото: СУ СКР на транспорте

Появилась первая версия крушения мотодельтаплана в Самарской области; серьезно пострадал житель Татарстана.

Сотрудники правоохранительных органов определились с первой версией причин крушения мотодельтаплана в 63 регионе, сообщает sova.info.



- По версии следствия, воздушное судно пошло на взлет с автомобильной дороги и задело дорожный знак. Мотодельтаплан был самодельный, заявку на взлет владелец не подавал. Соответственно, разрешение на полеты ему не давали, — рассказал источник в правоохранительных органах.



Напомним, ЧП произошло в седьмом часу утра 29 сентября в Кинель-Черкасском районе. Все случилось в 1 км южнее населенного пункта Семеновка. По данным регионального управления МЧС, произошла жесткая посадка мотодельтаплана на взлете. Пострадал 62-летний мужчина, который был на летающем объекте. Его госпитализировали.

Причины произошедшего выясняют сотрудники управления Следственного комитета на транспорте и транспортной прокуратуры.