Рианна продемонстрировала свою великолепную грудь на откровенном снимке
Фотографии из аккаунта badgalriri социальной сети Instagram
Певица поделилась фотографией своего пышного бюста с фанатами; поклонники пришли в восторг от увиденного.
Рианна вновь порадовала поклонников откровенным снимком. Барбадосская певица опубликовала фотографию в своём аккаунте Instagram.
Исполнительница предстала перед поклонниками в кружевном бюстгальтере.
Поклонники Рианны отметили, что она является обладательницей очень сексуального бюста. В своих комментариях они назвали её «замечательной королевой» и «богиней».
Сама фотография неоднозначна. Поскольку Рианна довольно часто делится с фанатами своими секретами красоты, публикуя снимки и видеозаписи различных процедур, не ясно, хотела ли певица сделать рекламу крема для кожи более яркой или просто не придала значения отсутствию одежды.
Отметим, что откровенные фотографии в Сети для Рианны совсем не редкость.
Напомним, сегодня дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поразила пользователей Сети своими снимками тематики БДСМ.
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