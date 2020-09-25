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Рианна продемонстрировала свою великолепную грудь на откровенном снимке

сегодня 17:29

Фотографии из аккаунта badgalriri социальной сети Instagram

Певица поделилась фотографией своего пышного бюста с фанатами; поклонники пришли в восторг от увиденного.

Рианна вновь порадовала поклонников откровенным снимком. Барбадосская певица опубликовала фотографию в своём аккаунте Instagram.

Исполнительница предстала перед поклонниками в кружевном бюстгальтере.

Поклонники Рианны отметили, что она является обладательницей очень сексуального бюста. В своих комментариях они назвали её «замечательной королевой» и «богиней».

Сама фотография неоднозначна. Поскольку Рианна довольно часто делится с фанатами своими секретами красоты, публикуя снимки и видеозаписи различных процедур, не ясно, хотела ли певица сделать рекламу крема для кожи более яркой или просто не придала значения отсутствию одежды.

Отметим, что откровенные фотографии в Сети для Рианны совсем не редкость.

Напомним, сегодня дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поразила пользователей Сети своими снимками тематики БДСМ.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

скандал
фото
певица
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