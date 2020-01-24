Родители – веганы подрывают здоровье собственных детей

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Вегетарианская диета хороша, когда закончилось формирование и рост организма; ограничения животной пищи с детства ведут к негативным последствиям.

Случаи, когда родители веганы нанесли вред здоровью детей, описывает Woman.ru

Например, в Австралии такие родители год кормили дочь самодельной смесью с участием кокосового молока и некоего питательного порошка. Ребёнок стал инвалидом, а родители пошли под суд .

Когда годовалая девочка попала в отделение интенсивной терапии Королевской детской больницы Мельбурна, врачи были в ужасе: ребёнок был покрыт сыпью, у неё обнаружены синяки, открытый раны, обесцвеченная кожа и, главное, — церебральный паралич, наступивший из-за нехватки необходимых веществ, получаемых из животной пищи, включая натуральное молоко. Ещё у девочки обнаружили серьёзную белково-калорийную недостаточность, известную как Квашиоркор, это заболевание свойственно новорождённым в голодающих странах. Жизнь ребёнку врачи спасли, но ДЦП с ней останется навсегда. Родители не получили срок – они раскаялись и поняли свои ошибки. В настоящее время пара рассталась, причём отец разочаровался в веганстве. Ещё одну австралийскую малышку родители довели веганской диетой до рахита. В полтора года ребёнок весил меньше 5 кг, а кости были столь хрупкими, что ломались, даже если девочку просто брали на руки.

В Екатеринбурге семейная пара веганов довела до больницы годовалую дочь, чей рацион был строго растительным. Для спасения девочке перелили кровь, она прошла длительную реабилитацию.

Три года назад семья бельгийцев довела до смерти семимесячного малыша веганской пищей. Несколько подобных случаев зафиксировано в США, разве что умершие дети были чуточку постарше.

Все родители были признаны вменяемыми.

Четыре года назад в Италии родителям законодательно запретили сажать детей на вегетарианский рацион.

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