Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Родители – веганы подрывают здоровье собственных детей

вчера 21:27

Фото pixabay.com

Вегетарианская диета хороша, когда закончилось формирование и рост организма; ограничения животной пищи с детства ведут к негативным последствиям.

Случаи, когда родители веганы нанесли вред здоровью детей, описывает Woman.ru

Например, в Австралии такие родители год кормили дочь самодельной смесью с участием кокосового молока и некоего питательного порошка. Ребёнок стал инвалидом, а родители пошли под суд .

Когда годовалая девочка попала в отделение интенсивной терапии Королевской детской больницы Мельбурна, врачи были в ужасе: ребёнок был покрыт сыпью, у неё обнаружены синяки, открытый раны, обесцвеченная кожа и, главное, — церебральный паралич, наступивший из-за нехватки необходимых веществ, получаемых из животной пищи, включая натуральное молоко. Ещё у девочки обнаружили серьёзную белково-калорийную недостаточность, известную как Квашиоркор, это заболевание свойственно новорождённым в голодающих странах. Жизнь ребёнку врачи спасли, но ДЦП с ней останется навсегда. Родители не получили срок – они раскаялись и поняли свои ошибки. В настоящее время пара рассталась, причём отец разочаровался в веганстве. Ещё одну австралийскую малышку родители довели веганской диетой до рахита. В полтора года ребёнок весил меньше 5 кг, а кости были столь хрупкими, что ломались, даже если девочку просто брали на руки.

В Екатеринбурге семейная пара веганов довела до больницы годовалую дочь, чей рацион был строго растительным. Для спасения девочке перелили кровь, она прошла длительную реабилитацию.

Три года назад семья бельгийцев довела до смерти семимесячного малыша веганской пищей. Несколько подобных случаев зафиксировано в США, разве что умершие дети были чуточку постарше.

Все родители были признаны вменяемыми.

Четыре года назад в Италии родителям законодательно запретили сажать детей на вегетарианский рацион.

Напомним, 24 января названы самые популярные у россиян овощи и фрукты.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127031
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39332
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31824
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29805
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29054
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23433
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22510
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле