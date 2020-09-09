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Россияне запутались в кредитной задолженности: показатель превысил 1 триллион рублей

сегодня 03:25

Фото pixabay.com

Растёт «просрочка» по кредитам граждан; «плохие» кредиты тоже нарастили долю.

По итогам 8 месяцев просроченная задолженность свыше 90 дней россиян перевалила за триллион рублей, увеличившись на более, чем 5%. Последний раз такой показатель был четыре года назад, говорят данные Банка России.

Выросла и доля «плохих» кредитов, до 5,4%, что соответствует уровню начала 2019 года. Всего на начало сентября граждане взяли в кредит 18,8 трлн рублей, рост за август – 1,9%.

Напомним, 9 сентября стало известно, что сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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