Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Сбежали на 100 километров: пропавших в Республике Алтай подростков нашли живыми

сегодня 17:55

ГУ МВД по Республике Алтай

Дети пропали 25 сентября; жизни и здоровью двоих парней ничего не угрожает.

Сотрудники полиции нашли двоих 15-летних подростков, которые сбежали из интерната в Республике Алтай. Об этом сообщила республиканская пресс-служба ГУ МВД.

Оказалось, что двое парней, которые пропали 25 сентября в Горно-Алтайске, успели добраться до села Чоя. Оно расположено почти в 100 километрах от столицы республики.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в полиции.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, подростки сбежали из интерната для детей-сирот имени Жукова.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

общество

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

125745
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39313
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31612
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23327
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22484
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21801
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21189
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября