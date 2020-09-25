Сбежали на 100 километров: пропавших в Республике Алтай подростков нашли живыми

ГУ МВД по Республике Алтай

Дети пропали 25 сентября; жизни и здоровью двоих парней ничего не угрожает.

Сотрудники полиции нашли двоих 15-летних подростков, которые сбежали из интерната в Республике Алтай. Об этом сообщила республиканская пресс-служба ГУ МВД.

Оказалось, что двое парней, которые пропали 25 сентября в Горно-Алтайске, успели добраться до села Чоя. Оно расположено почти в 100 километрах от столицы республики.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в полиции.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, подростки сбежали из интерната для детей-сирот имени Жукова.