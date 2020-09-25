Сбежали на 100 километров: пропавших в Республике Алтай подростков нашли живыми
ГУ МВД по Республике Алтай
Дети пропали 25 сентября; жизни и здоровью двоих парней ничего не угрожает.
Сотрудники полиции нашли двоих 15-летних подростков, которые сбежали из интерната в Республике Алтай. Об этом сообщила республиканская пресс-служба ГУ МВД.
Оказалось, что двое парней, которые пропали 25 сентября в Горно-Алтайске, успели добраться до села Чоя. Оно расположено почти в 100 километрах от столицы республики.
«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в полиции.
Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.
Напомним, подростки сбежали из интерната для детей-сирот имени Жукова.
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