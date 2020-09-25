Северное сияние попало на видео в Ленобласти

Фото Pixabay

Минувшей ночью рядом с Приозерском засняли северное сияние; видеозапись появилась в соцсети.

В ночь с 28 на 29 сентября в Ленобласти вновь запечатлели северное сияние. Видеозапись с уникальным природным явлением появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте", передаёт «ЛенТВ24».

По словам очевидцев, аврору они заметили в национальном парке "Ладожские шхеры" в Карелии, а также недалеко от Приозерска в Ленобласти.

Напомним, вчера ЛенТВ24 публиковал снимки северного сияния, которое жители Ленобласти застали на выходных.