Школьные поборы в Новосибирске: родителей вынуждают скинуться на подарки к Дню учителя

Фото Густаво Зырянова, Ольги Лазаревой / Сиб.фм

Родителей новосибирских школьников возмутило поведение классного руководителя; за несколько дней до Дня учителя их поставили перед фактом – к понедельнику нужно купить 12 коробок конфет.

Мама новосибирского шестиклассника — Наталья Т. — пожаловалась на «добровольно-принудительный» сбор денег в одной из школ Кировского района. Назвать номер образовательного учреждения она не решилась, опасаясь возможных проблем. Однако содержание диалога с классным руководителем передала почти дословно.

Наталья рассказала, что накануне вечером в родительском чате появилось сообщение — педагог написала, что «приближается День учителя, поэтому необходимо к понедельнику купить 12 коробок конфет и 12 открыток».

«Когда я поинтересовалась, нельзя ли ограничиться хорошими шоколадками — тем более что конфеты сейчас могут стоить и 700 рублей за упаковку, — мне дали понять, что я, мягко говоря, не права. Дескать, неужели учителя не заслужили по коробке конфет два раза в год», — рассказала мама школьника.

С её слов, большинство родителей равнодушно отнеслись к ситуации. Особенно после того, как классная предложила взять необходимую сумму из фонда класса.

«Понятно, что не хотят связываться, трепать нервы. Но лично меня не устраивает такой подход, и дело даже не в деньгах, а в приказном тоне.

Если бы сказали — "давайте скинемся", — это одно дело, и совсем другое, когда "скидываемся по столько-то"», — поделилась мнением Наталья.

Она добавила, что инициатива поздравить педагогов должна исходить от детей или родителей, но уж точно не от самих учителей.

«К тому же средства из фонда класса для этого явно не подходят, это деньги, собранные для детей, для того, чтобы им комфортнее было заниматься», — уточнила собеседница Сиб.фм.

Женщина отметила, что никогда не была противницей сбора средств в фонд класса или школы. Но хочет, чтобы, во-первых, деньги тратились только на детей, а во-вторых, — чтобы тариф не рос.

«Весь прошлый год платили в фонд по 100 рублей, а тут выясняется, что в этому году — уже по 200 с одного ребёнка. Кто решил, что размер взноса вырос и с чего вдруг — непонятно», — поделилась сибирячка.

С проблемой школьных поборов родители российских школьников сталкиваются регулярно. Деньги приходится сдавать в классные фонды, на ремонты, на подарки учителям, на покупку штор и картриджей для принтеров. В 2020 году появилась новая статья расходов — приобретение санитайзеров. Как пишут федеральные СМИ, в Минпросвещения страны уже поступали жалобы от родителей, не желающих скидываться на обеззараживатели. Якобы школам на это денег не выделяют.

Правозащитники, специализирующиеся на сфере образования, не раз повторяли: поборы в школе – это незаконно.

Перечень услуг, которые школа может оказывать за деньги, строго ограничен. Речь идёт, например, о посещении секций, кружков или углублённом и не входящем в школьную программу изучении предметов. В таком случае образовательная организация должна иметь размещённый на официальном сайте прайс услуг и выдавать чек при оплате таких услуг родителями.

Ещё один вариант — походы детей всем классом в музеи, зоопарки и на спектакли. Такие вещи тоже, разумеется, оплачивают мамы и папы школьников.

Что касается всевозможных фондов классов и школ — то это исключительно добровольная копилка: кто хочет, тот и сдаёт. И любая попытка обязать родителей вносить средства должна рассматриваться как минимум на уровне руководителя образовательного учреждения, как максимум — в минобре.

Как заметила в разговоре с журналистом Сиб.фм Наталья, «теория очень сильно расходится с практикой». Родители не хотят портить отношения с учителями и предпочитают молча платить, а не жаловаться.

Действительно, в Новосибирске ещё на слуху история второклассницы, которую не пустили на школьное чаепитие из-за того, что мама девочки не сдала деньги на сладости. Ситуацию проверяли правоохранительные органы, затем руководство школы приняло решение запретить любые чаепития, но второклашке всё равно пришлось сменить образовательное учреждение — в родном классе её буквально затравили.

Редакция Сиб.фм направила запрос в Министерство образования Новосибирской области с просьбой дать правовую оценку существующей практике школьных поборов. Кроме того, в аппарате детского омбудсмена мы поинтересовались возможностью сообщать о подобных ситуациях инкогнито.

Напомним, ранее мама школьников из Забайкалья, которая пожаловалась властям на несъедобные бесплатные обеды, рассказала об упрёках со стороны других родителей — они против того, чтобы выносить сор из избы.