Школу в пригороде Новосибирска закрыли до особого распоряжения

Фото из открытых источников и группы «Обчане НСО» в социальной сети «ВКонтакте»

В городе Оби на неопределённый срок закрыли общеобразовательную школу № 60; сообщение от имени директора появилось в социальных сетях.

Родители учеников общеобразовательной школы № 60 в городе Оби получили сообщение от классных руководителей, которое им в свою очередь направил директор школы Анатолий Машаровский.

«Внимание! В связи с низкими температурами в учебных кабинетах занятия с 30.09.2020г. приостанавливаются до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Информация об этом появилась в группе «Обчане НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что за бардак творится в 60 школе так и нет отопления? Из-за этого холодрыга в кабинетах приходится останавливать учебный процесс.

Почему не сделали все что надо летом, как всегда затянули до холодов?

Сейчас как дети не будут болеть? Если на улице холодно, в школе холодно и в домах ещё многих не дали тепло. Беспредел», — написали родители оставшихся без школы учеников (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

В администрации школы сообщили, что отопления нет во всём микрорайоне, где находится образовательное учреждение.

«Должны были вчера дать тепло, но не случилось. Рабочие лазят по всем трубам, видимо, ищут поломку. Это не от нас зависит», — сообщили в приёмной школы № 60.

Сиб.фм направил запрос в администрацию города Оби с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, в Новосибирске сдвинули сроки подключения к теплу некоторых домов.