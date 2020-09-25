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«Сибирь» – СКА: время матча, где смотреть трансляцию, коэффициенты букмекеров

сегодня 07:01

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

«Снеговики» сыграют с питерским СКА сегодня, 30 сентября; несмотря на непредсказуемость состава армейцев, букмекеры уверены в их победе.

«Сибирь» сыграет с петербургским СКА сегодня в 19:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах «ОТС» и «КХЛ HD».

Прошлый матч закончился для новосибирцев красочной победой. Соперником был «Автомобилист», и на двоих команды забросили десять шайб. Шесть из них у «Сибири», четыре – у уральцев. Двумя играми ранее сибиряки встречались с питерским СКА, которому пришлось отправить лидеров команды на анализы после того, как у некоторых армейцев заподозрили коронавирус. Тогда «Снеговики» выиграли в Санкт-Петербурге со счётом 4:1.

Очков, которые набрали основные игроки СКА в первых матчах пока хватает, чтобы держаться на втором месте в таблице Западной конференции. Предыдущим соперником армейцев был «Ак Барс» и встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу казанского клуба.

Неизвестно, какой состав выставит СКА на грядущий матч. Однако, букмекеры уже уверены, что в этот раз питерцы выиграют: 1.67 на армейцев и 4.30 на «Сибирь».

Напомним, ФК «Новосибирск» разгромил дома барнаульское «Динамо» и выбился в лидеры таблицы.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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