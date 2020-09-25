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«Сибирь» – «Торпедо»: дата и время матча, где смотреть

сегодня 07:01

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с нижегородским «Торпедо» в пятницу, 2 октября; матч начнётся в 19:00 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода 2 октября в 19:00 по местному времени. Команды выйдут на лёд в Новосибирске.

В предыдущем матче «Сибирь» проиграла питерскому СКА в зрелищном матче. Игра закончилась со счётом 4:6. Ранее новосибирцы обыграли «Автомобилист» с аналогичным счётом. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после 12 игр.

Хоккейный клуб «Торпедо» прервал пятиматчевую серию поражений разгромом «Нефтехимика» (5:1). Следом нижегородцы расправились с одним из лидеров конференции «Ак Барсом» (4:2). Это позволило команде сместить «Сибирь» с седьмого места. Клуб набрал 10 очков после 11-ти сыгранных матчей.

«Торпедо» выглядит крайне опасным соперником для новосибирцев. Особенно, если учитывать то, что «Сибирь» не может обыграть нижегородцев с 2018 года. Однако, в нынешнем сезоне сибиряки непредсказуемы, и последние матчи оказываются крайне результативными. По статистике пропущенных шайб обе команды находятся в «лидерах»: 41 у «Снеговиков» и 36 у «Торпедо».

На то, что матч будет результативным и зрелищным указывает и то, что в двух предыдущих встречах «Торпедо» забило девять шайб, а «Сибирь» – десять.

Так или иначе, самостоятельно посмотреть за ходом важного матча можно будет в прямой трансляции на телеканалах «ОТС» и «КХЛ HD».

Напомним, ранее сообщалось, что все игроки «Сибири» вылечились от коронавируса.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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