Сибирякам снижают ставки на рефинансирование кредитов

Фото предоставлено банком «Левобережный»

Возьмите кредит по сниженной ставке от 4,9% годовых в Банке «Левобережный» и погасите свои кредиты в других банках; оставшиеся деньги потратьте на то, о чем мечтали, но долго откладывали.

Рефинансирование позволит объединить ваши кредиты и уменьшить ежемесячные расходы. Дополнительно вы сэкономите время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придётся. Вы даже сможете выбрать удобную для вас дату платежа.

Сумма кредита в Банке «Левобережный» может превышать остаток задолженности рефинансируемых кредитов не более чем в 2 раза. Разберёмся на примере. Если вам надо рефинансировать кредиты на общую сумму 600 000 рублей, то вы сможете оформить кредит сразу на 1 200 000 рублей по ставке от 4,9 % годовых*, воспользовавшись акцией «Ваша ставка!». Удвоив сумму, вы получите дополнительные средства, которые можно использовать на любые цели.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет. Заявки принимаются до 31 октября 2020 года.

Оставьте заявку на рефинансирование на сайте Банка «Левобережный» прямо сейчас. Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе по тел.: 8–800–3333–555.

* При сумме кредита от 5 000 до 3 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 9,9 % годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 4,9 % годовых. Для снижения процентной ставки заёмщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заёмщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заёмщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50 % от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчёт процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счёт заёмщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путём размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

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