Сирены тревоги запустят в Алтайском крае

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Запуск состоится 2 октября; население просят не паниковать.

В Алтайском крае запустят сирены. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Запуск сирен состоится 2 октября во всех городах и районных центрах края с 10 до 12 часов.

Населению не стоит паниковать – сотрудники МЧС проверяют готовность региональной и местных систем оповещения населения.

«При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трёх минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем!", который подаётся перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — уточняют в МЧС.

Всех, кто услышит сирены, просят включить телеканал «Россия 1», проводное радио или FM-радиоприемники на «Радио России» и прослушать сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

Напомним, в Новосибирске проверка системы оповещения в последний раз прошла 26 сентября.