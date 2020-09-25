Сирены тревоги запустят в Алтайском крае
Фото pixabay.com
Запуск состоится 2 октября; население просят не паниковать.
В Алтайском крае запустят сирены. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Запуск сирен состоится 2 октября во всех городах и районных центрах края с 10 до 12 часов.
Населению не стоит паниковать – сотрудники МЧС проверяют готовность региональной и местных систем оповещения населения.
«При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трёх минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем!", который подаётся перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — уточняют в МЧС.
Всех, кто услышит сирены, просят включить телеканал «Россия 1», проводное радио или FM-радиоприемники на «Радио России» и прослушать сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.
Напомним, в Новосибирске проверка системы оповещения в последний раз прошла 26 сентября.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают