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“Словно Жанночка вернулась”: Наталью Фриске сравнили с покойной сестрой

вчера 20:55

Фото instagram.com/friske_natalia

Наталья Фриске активно ведет блог в соцсети; пользователи сравнили девушку с знаменитой сестрой.

Сестра Жанны Фриске, трагически умершей несколько лет назад, опубликовала на своей странице в Instagram архивную фотографию в купальнике. Подписчики девушки отметили, что она “просто копия” знаменитой певицы.

На снимке Наталья позирует возле бассейна. Она одета в черное бикини.

Часть комментаторов обвинили Наталью в подражании сестре: “А она, не ездит, под псевдонимом, Жанны? Это капец, как стремно”, “Живите своей жизнью. Вы же самодостаточны. Вы есть вы, Жанна есть жанна”.

Другие пользователи отметили, что Наталья шикарно выглядит: “Очень красивая фоточка”, “Шикарная девушка”, “Словно Жанночка вернулась”, “Наталья, у меня мурашки от вашего взгляда. В хорошем смысле, разумеется”.

Напомним, больная раком Заворотнюк утратила былую красоту и стала похожа на Жанну Фриске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

шоу-бизнес
Жанна Фриске
Наталья Фриске

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