«Сплю в кофте и с котом под мышкой»: новосибирцев возмущает задержка подключения домов к теплу

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Отопление во всех жилых домах Новосибирска должно было появиться 29 сентября; в некоторых домах батареи так и не нагрелись, а температура на улице стремительно упала, поэтому жителям приходится выживать в собственных квартирах.

Без отопления остаются 168 жилых домов Новосибирска, хотя по графику подключение должно было завершиться ещё 29 сентября. После того как тепло так и не появилось в десятках домов Новосибирска, а температура на улице стремительно упала, возмущённые горожане завалили редакцию Сиб.фм жалобами. Один из них, Антон, рассказал изданию, как ему приходится выживать в холодной квартире.

«Я живу на улице Зорге, 84. Отопление должны были дать по графику 26-27 сентября. Но этого не произошло, а температура на улице упала, стало холодно. Приходится греть кастрюлю с водой, чтобы хоть как-то квартиру нагреть», – рассказал Антон.

Новосибирец пояснил, что об увеличении сроков подключения тепла жителей дома никто не предупредил. В день, когда отопление должно было появиться, в доме отключили и горячую воду. Объявление об этом сделали уже постфактум.

«Сплю в кофте под двумя одеялами и с котом, он уже чихать начал. Вчера увидел, что СГК решило подключить позже. В УК, как водится, не берут трубки и говорят, мол, ждите, всё пройдёт. В прошлом году всё дали в срок», – поделился сибиряк.

Напомним, ранее в Сибирской генерирующей компании рассказали, что проблемы с отоплением должны быть решены не позднее 1 октября.