Срочный розыск: двое подростков сбежали из интерната в Республике Алтай

ГУ МВД по Республике Алтай

15-летние парни сбежали в Горно-Алтайске; поиском занимается полиция.

В Горно-Алтайске объявили в розыск двух подростков, которые сбежали из интерната. Поисками занимается полиция.

15-летние Никита Мальцев и Сергей Козлов сбежали из школы-интерната № 1 имени Жукова в Горно-Алтайске 25 сентября, с тех пор о них нет никакой информации.

Приметы Никиты Мальцева: на вид 15-16 лет, рост — 170 см, среднего телосложения, волосы светло-рыжие. Был одет: кадетская камуфляжная форма, при себе имел рюкзак чёрного цвета.

Приметы Сергея Козлова: на вид 15-16 лет, рост — 165 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет: кадетская камуфляжная форма, куртка красного цвета, при себе имел рюкзак чёрного цвета.

«Разыскиваемые несовершеннолетние могут передвигаться на велосипедах», — также рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 8 (38822) 9-25-48, 9-23-28 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).