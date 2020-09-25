Стали известны подробности дела экс-главы СО РАН в Новосибирске

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Асеева обвиняют в подделке подписи дочери; сумма ущерба по делу составила 46 млн рублей.

Стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-главы СО РАН Александра Асеева. Их публикует пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, Асеев решил завладеть коттеджем, который принадлежал СО РАН, «из корыстных побуждений».

«При этом нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности квартиру», — заявили в СК.

Асеев, по версии следствия, убедил членов президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться как представительская резиденция для приёма иностранных гостей. После в здании провели дорогостоящий ремонт на деньги академии наук. Также Асеева обвиняют в подделке подписи дочери, которая стала владелицей коттеджа. В момент оформления документов её не было на территории России.

Сумма ущерба от действий академика составила 46 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование продолжается.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 18 ноября 2019 года сотрудники спецслужб пришли с обыском в Сибирское отделение РАН в Академгородке. В отношении бывшего управляющего организации Эдуарда Скубневского было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он занимался общими вопросами распределения жилья: таким образом он передал академику Александру Асееву коттедж по адресу Мальцева, 16.

Приватизация имущества СО РАН нанесла бюджету ущерб на сумму более 67 миллионов рублей.

Напомним, 24 ноября 2019 года следователи нагрянули в скандальный коттедж.