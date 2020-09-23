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Стрелку Шамсутдинову требуют смягчить наказание

сегодня 07:23

Фото из открытых источников

Во время предварительного слушания по делу солдата, расстрелявшего сослуживцев в Чите, прокурор попросил о смягчении наказания; некоторые телесные повреждения, которые солдат якобы причинил потерпевшим, по мнению прокурора, были нанесены до известных событий

Представитель прокуратуры во время предварительного заседания по уголовному делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения, сообщил во вторник журналистам адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые Шамсутдинов якобы причинил потерпевшим, [но] они, по мнению прокурора, были причинены до известных событий. Но это незначительное смягчение обвинения», — сказал Нагиев.

Как рассказал адвокат, представители защиты ходатайствовали об исключении некоторых доказательств, которые адвокаты считают недопустимыми.

«Было заявлено ходатайство о приобщении рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой в экспертизе есть ряд нарушений и которая ставит под сомнение заключение экспертизы», — пояснил Нагиев.

Предварительное заседание по делу Шамсутдинова прошло 29 сентября в закрытом режиме. Что решит суд по озвученным ходатайствам, станет известно 1 октября.

Напомним, 23 сентября стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
Забайкальский край
Шамсутдинов

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