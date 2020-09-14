Суд вынес приговор по одному из самых громких ограблений в Новосибирске

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В Новосибирске завершился суд по делу о дерзком ограблении ломбарда в Первомайском районе; вооружённая группа людей напала на владельца и вынесла золота на 1,5 млн.

Суд оставил без изменений приговор осуждённому за ограбление ломбарда в Первомайском районе. Об этом Сиб.фм сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. Инцидент произошёл ещё весной 2016 года — ограбление стало одним из самых громких как для района, так и для всего города.

Согласно материалам уголовного дела, уроженец Красноярского края Вячеслав Ашихин вместе со своим подельником Д. Гладышевым 6 марта 2016 года приехали на своём «Ниссане» к ломбарду ООО «Твой ломбард» на улице Первомайская, 104. Также с ними был ещё один соучастник, которого так и не удалось установить. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что преступники проникли в помещение в 19:50 по местному времени. Внутри находился директор ломбарда и его работница.

Преступники были серьёзно вооружены: при себе у них были два травматических пистолета, наручники, а на лицах маски. Также грабители заранее приготовили сумку для наличных и драгоценностей. Взяв в руки пистолеты, преступники вошли внутрь, и направили их на сотрудников ломбарда. Стоит отметить, что директор не растерялся и попытался оказать сопротивление, поднявшись с пола. Преступники тут же это пресекли и один из них выстрелил в него шесть раз. Все пули попали в тело мужчины. Позже мужчину приковали наручниками и ударили несколько раз пистолетом по голове.

Когда директор ломбарда перестал оказывать сопротивление, грабители скрылись с золотом и другими украшениями. В общей сложности преступники вынесли в сумках около килограмма товара на сумму больше 1,5 млн рублей (опись в материалах дела занимает несколько листов).

Директор после ухода грабителей позвонил соучредителю и рассказал о случившемся, описал машину, на которой они скрылись. Тот находился недалеко от места происшествия, сел в свой автомобиль, и догнал. С этого момента началась погоня, в ходе которой протаранил «Ниссан» преступников, из-за чего они не смогли ехать дальше. Из машины с сумкой в руках выбежал Гладышев, а позже и его соучастник. Вячеслав Ашихин увидел, что его могут поймать и дважды выстрелил в сторону мужчины — обе пули попали по колёсам автомобиля.

Спустя некоторое время Ашихина и Гладышева задержали. Они скрывались в Барышево Новосибирской области, куда уехали на том же автомобиле (позже выяснилось, что номера на нём были поддельные). Защита Вячеслава Ашихина пыталась обжаловать приговор, однако суд оставил его без изменений: следующие десять лет он проведёт в колонии особого режима.

Напомним, ранее в Новосибирской области осудили банду подростков, которая угоняла машины.