Танцующий на фоне пожарища тиктокер возмутил новосибирцев

Стоп-кадр из видео в Tik-Tok и фото из соцсетей

Тиктокер выложил в интернет видео, в котором он танцует на фоне горящей гостиницы на улице Ипподромской; новосибирцы посчитали, что парень пытается хайпануть на чужой беде.

Видео с танцами на фоне горящей гостиницы «Император» записал новосибирский тиктокер Тигран. Пожар произошёл вечером 29 сентября, а огонь превратил 600 квадратных метров площади в пепелище. Своё видео новосибирец выложил в Tik-Tok, после чего на него обрушилась волна негатива.

«У кого-то горе – у меня Тик-Ток», – подписал видео с танцами на фоне пожарища Тигран.

Новосибирцев такое видео не оставило равнодушными. Они написали десятки гневных комментариев, в которых утверждают, что тиктокер пытается словить популярность на чужой беде.

«Поколение идиотов», «Интересно, если его хата будет гореть, он тоже будет танцевать?», «Их давно пора кучей к психиатру», «Да на восстановительные работы. Пусть там разбирает, чистит», – пишут сибиряки.

Гостиница «Император» загорелась вечером 29 сентября. Тушением занимались 80 человек, а пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. По предварительным данным, персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно.

Напомним, после пожара большая часть гостиницы превратилась в пепелище.