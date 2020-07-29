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Тихая красота: среди слабослышащих сибирячек ищут настоящую леди

сегодня 15:49

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ежегодный конкурс среди слабослышащих женщины «Тихая красота – 2020» стартовал в Новосибирске; имя победительницы станет известно 21 октября.

37 сибирячек поборются за корону в конкурсе «Тихая красота – 2020» среди слабослышащих и глухих женщин. В этом году на кастинг заявилось в два раза больше участниц, что говорит о растущем интересе к мероприятию, рассказали в оргкомитете конкурса.

Официальный старт проекта был дан 29 сентября — в этот день девушки познакомились с финалистками прошлого года, пообщались друг с другом, узнали подробности конкурсных этапов и, конечно, услышали напутствие организаторов. «Если вы решили испытать свои силы, значит, вы уже победительница. Прежде всего — над собой», — прозвучало на встрече.

Конкурс красоты, грации и таланта «Леди Тихая красота» должен был пройти в Новосибирске весной, однако из-за пандемии его пришлось перенести на осень. Освободившееся время девушкам и женщинам посоветовали провести с пользой — лучше отработать свои номера, тщательно подобрать образы для сцены.

К финалу участницы будут готовиться почти месяц — итоги конкурса решено подвести 21 октября в доме культуры «Радуга». До этого организаторы будут рассказывать об участницах и спонсорах проекта в официальных аккаунтах.

Конкурс для глухих слабослышащих женщин «Леди Тихая красота — 2020» проходит при поддержке Фонда президентских грантов, мэрии Новосибирска и Министерства культуры, региональной общественной организации «Соломинка».

Напомним, ранее в Новосибирске прошёл конкурс красоты среди женщин, передвигающихся в инвалидных креслах.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Конкурс красоты

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