Только два томских вуза в «зелёной зоне» по коронавирусу

Фото ТГУ

Только в двух томских вузах отсутствуют коронавирусные больные; в остальных вузах выявлены случаи заболевания.

Власти Томской области пока признали Томский государственный университет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) «зелёной зоной» по коронавирусу. Там медики не зарегистрировали ни одного случая заболевания. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на вице-губернатора области Людмилу Огородову.

«На наш взгляд, это следствие соблюдения противоэпидемических условий и эффективности принятых мер. Студенты – серьёзный инфекционный резервуар, поэтому Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций решил обеспечить заезд учащихся в несколько этапов. С 1 сентября студенты заезжали каждые две недели. На 30 сентября в городе должно быть около 26,7 тысяч студентов. Всего в Томске учится около 58 тысяч человек», – рассказала чиновница на заседании Думы.

По словам Огородовой, вузы могут принимать иностранных студентов только в том количестве, в котором вуз располагает обсервационными местами.

«Не все вузы могут обеспечить обсервационное содержание иностранных студентов, но в рамках консорциума они могут договориться друг с другом и использовать площади другого учреждения. Все обсерваторы подтверждены чек-листами ректоров», — сообщила вице-губернатор.

По данным областной администрации, томские вузы могут разместить в изоляторах 1 522 студента. Самым большим количеством обсервационных мест располагает ТГУ – их 719. 130 человек могут находиться в изоляторах учреждений среднепрофессионального образования.

Как указано на сайте областной администрации, в Томске работают шесть университетов, которые входят в консорциум, один негосударственный институт и четыре филиала иногородних образовательных организаций высшего образования.

Напомним, в Кузбассе на частичный карантин из-за коронавируса ушли четыре вуза.