Треть заправок в России могут закрыться до конца 2020 года

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Россия может лишиться АЗС из-за требований к точности отпуска топлива; порядка 60 % заправок в стране принадлежат независимым владельцам.

В России до конца 2020 года могут закрыться треть АЗС. Причина – в новом ГОСТе.

С 1 октября в России вступает в силу новый национальный стандарт в области работы АЗС. Заправочные станции должны установить новое оборудование, которое исключит массовый недолив топлива автовладельцам. Также бензоколонки должны оснастить программным обеспечением, которое защитит от несанкционированного доступа.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что пока производители не могут покрыть все потребности АЗС в оборудовании. Из 23 тысяч заправочных станций в России 60 % — независимые. Именно они не могут получить оборудование из-за очереди и из-за отсутствия средств.

«В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — заключил он.

В России пока ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено.