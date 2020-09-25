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Тушил сигарету о щёку ребёнка и бил подростков пьяный житель Омска

сегодня 17:37

Следственный комитет РФ

Мужчине грозит штраф; он совершил преступление, будучи пьяным.

Жителя Омска будут судить за побои детям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По данным ведомства, 24 июля 2020 года пьяный 45-летний мужчина находился на детской площадке на улице Павлова. Он начал выгонять детей с игрового центра. Но дети не хотели уходить. Тогда омич избил одного из подростков, а о 14-летнего мальчика затушил сигарету.

Мужчина проявил деятельное раскаяние, и теперь ему грозит только судебный штраф, а не реальный срок в тюрьме.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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