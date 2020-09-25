Тысячи дополнительных мест для ковидных пациентов: губернатор Алтайского края обратился к жителям региона из больничной палаты

Скриншот видео из Instagram, фото с сайта pixabay.com

Виктор Томенко госпитализирован в краевую больницу с двухсторонней пневмонией; губернатор записал видеообращение из больничной палаты.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который был госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую больницу, обратился к жителям региона из больничной палаты. Своё видеообращение Томенко опубликовал в Instagram.

«Самочувствие немного улучшается и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе, и в Instagram! Это очень мощная позитивная энергия! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто всё же заболел, как и я — скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обозначил действия системы здравоохранения края на ближайшее время и призвал всех к профилактике и бережному отношению к своему здоровью.

По его словам обстановка в крае остаётся напряжённой, система здравоохранения ищет возможность перестроиться, мобилизовать свои возможности.

Томенко отметил, что уже на этой неделе дополнительных 500 коек медучреждения открыли, чтобы принимать больных с коронавирусом. До конца недели будут развёрнуты ещё дополнительные места, в общей сложности будет функционировать порядка 3 000 коек.

«Многие переносят сейчас болезнь в сложной форме, необходимо врачебное наблюдение. Таким образом, нужно увеличивать количество коек», — отметил губернатор.

Томенко также попросил жителей региона соблюдать все профилактические меры и внимательно следить за своим здоровьем.

Напомним, вчера в Алтайском крае открыли дополнительный госпиталь для ковидных пациентов.