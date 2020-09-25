У миллиардера Ротенберга нашли коронавирус: он пропустит матч с «Сибирью»

Федерация хоккея России

Игра «Сибири» и «СКА» пройдёт 30 сентября; до этого Роман Ротенберг руководил командой с тренерской скамейки.

У первого вице-президента СКА Романа Ротенберга обнаружили симптомы коронавируса. Он пропустит матч своей команды с новосибирской «Сибирью».

Игра пройдёт в Новосибирске 30 сентября. Ранее Роман Ротенберг исполнял обязанности главного тренера на игре с новосибирцами в Санкт-Петербурге, а позже в Казани в матче с «Ак Барсом».

По прилёте в Новосибирск у Романа Ротенберга, как сообщает Sport24, были найдены симптомы коронавируса и он вернулся в Москву.

Напомним, ранее «Сибирь» победила «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 6:4.