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Умер на высоте: рабочего зажало строительным краном в Новосибирске

сегодня 16:20

Фото из открытых источников

СК начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке в Новосибирске; 29-летнего мужчину зажало на высоте 60 метров.

В Калининском районе СК начал доследственную проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий.

ЧП произошло сегодня, 30 сентября 2020 года, около 13 часов на территории стройплощадки по адресу Танковая, 17, корпус 1.

«На строительном кране обнаружено тело монтажника 1981 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По предварительным данным, при демонтаже крана произошла поломка, в результате которой потерпевшего зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователем СКР проводится осмотр места происшествия.

Напомним, 20 сентября рабочего засыпало грунтом в Новосибирске, СК начал проверку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Следственный комитет
новосибирск
погиб рабочий

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