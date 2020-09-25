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В четырёх вузах Кемеровской области выявили 30 случаев коронавируса

сегодня 10:56

Фото из открытых источников

В Кузбассе на частичную удалёнку ушли студенты и преподаватели четырёх вузов; там выявлен коронавирус.

В Кемеровской области четыре вуза перешли на частичный удалённый режим из-за выявленных случаев коронавируса. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на управление Роспотребнадзора, с начала учебного года в высших учебных заведениях выявлено 30 случаев заболевания. В том числе заболели 8 педагогов и 21 студент.

На вечер 29 сентября частичный дистанционный режим из-за коронавируса введён в СибГУИ в Новокузнецке, в Кемеровском филиале российского экономического университета имени Плеханова, в двух институтах Кемеровского госуниверситета и в Кемеровском техническом университете.

Напомним, 26 сентября на дистанционное обучение перевели СибАГС в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

вузы
карантин
Кемеровская область
коронавирус

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