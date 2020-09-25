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В маму пошла:новосибирская певица Пелагея застала дочку за пением

сегодня 03:45

Фото Instagram

Пелагея старается каждую свободную минутку проводить с дочерью;недавно ребёнок преподнёс маме приятный сюрприз.

Август и сентябрь были для Пелагеи наполнены событиями: участие в новых проектах, бракоразводный процесс, присвоение звания заслуженной артистки России, общественная нагрузка в WWF... Когда выдалась короткая передышка, дочь Таисия преподнесла сюрприз – она раскатывала на самокате в парке, распевая «Позарастали стёжки-дорожки». Видео есть в Instagram. Подписчики восхитились юным дарованием, отметив, что гены не скрыть, как и талант. А тембр голоса у дочки – точь в точь как у мамы.

Напомним, 27 сентября адвокат Пелагеи заявил, что она не препятствует встречам дочери с отцом.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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