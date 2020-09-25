В Москве вводятся домашний и удалённый режимы до 28 октября
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Коронавирус в столице всё-таки наращивает своё действие; мэр Москвы принимает дополнительные меры профилактики заражения.
Мэр Москвы Сергей Собянин издал 29 сентября указ, вносящий изменения в ранее выпущенные документы, регламентирующие режимы для москвичей. Продлено действие домашнего и удалённого режима до 28 октября. Документ опубликован на сайте «Mos.ru».
Напомним, 26 сентября Собянин заявил, что московские пенсионеры не будут штрафоваться за выход из дома.
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