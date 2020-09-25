Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Москве вводятся домашний и удалённый режимы до 28 октября

сегодня 01:47

Фото из открытых источников

Коронавирус в столице всё-таки наращивает своё действие; мэр Москвы принимает дополнительные меры профилактики заражения.

Мэр Москвы Сергей Собянин издал 29 сентября указ, вносящий изменения в ранее выпущенные документы, регламентирующие режимы для москвичей. Продлено действие домашнего и удалённого режима до 28 октября. Документ опубликован на сайте «Mos.ru».

Напомним, 26 сентября Собянин заявил, что московские пенсионеры не будут штрафоваться за выход из дома.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

123689
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39188
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31217
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23103
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22367
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21673
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21066
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября