В Новосибирске 168 жилых домов остаются без отопления

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По данным новосибирского портала работы систем жизнеобеспечения, в Новосибирске на утро 30 сентября без отопления остаются 168 многоквартирных жилых домов; в 162 нет горячей воды.

В Новосибирске сегодня, 30 сентября, без отопления остаются 168 жилых многоквартирных домов. По данным городского портала работы систем жизнеобеспечения, отключены дома в Первомайском, Кировском, Центральном, Железнодорожном, Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.

В большинстве случаев работы указаны как плановые и должны быть завершены в течение сегодняшнего дня.

Самый крупный поставщик тепла в Новосибирске – Сибирская генерирующая компания заявила сегодня о подключении к теплу 99 % обслуживаемых жилых домов.

«По состоянию на вечер 29 сентября теплоснабжение получили 7 104 дома, что составляет 98,7 % от их общего количества в городе. Помимо жилого сектора, отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8 % от общего числа) и в 614 образовательных (98,1 %)», — говорится в сообщении.

Оставшиеся 93 дома и 16 соцобъектов обещают подключить в ближайшее время после завершения работ подрядчиками, в том числе на бесхозных сетях.

Кроме того, специалистам компании предстоит улучшить режим подачи теплоносителя жителям ряда домов в Ленинском и Кировском районах. Сейчас бригады СГК ведут ремонт на Ленинском выводе теплоносителя от ТЭЦ-3. Закончить работы планируют 30 сентября до 14 часов.

Жилые дома на время ремонта подключены по резервной схеме, однако она не может в полной мере заменить стандартную схему подачи тепла. Это означает, что пока батареи могут быть недостаточно горячими у жителей Северо-Чемского жилмассива в Кировском районе, а также у горожан, которые получают тепло от Кировской районной котельной — по улицам Петухова, 82/2, Зорге, 72, 78, 80, 82, 84, 183, 235, 237, 239, Громова, 21, 23, Сибиряков-Гвардейцев, 59, 64, 64/1, 68. Также пока нет достаточного давления для качественной подачи теплоносителя к домам жилмассива «Башня» Ленинского района.

Напомним, в холода в Калининском районе отключили отопление жителям ТСЖ «Солнечный квартал».